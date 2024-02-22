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The Moscow Post

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"Банкет" полковника продолжается: Любенко в арестантском строю

"Банкет" полковника продолжается: Любенко в арестантском строю

Более двух лет журналисты The Moscow Post "охотились" за Неуловимым Джо - бывшим спецназовцем в краповом берете, который в июле 2021 года, еще будучи директором закрытой Горнозаводской школы-интерната, так крепко избил 15-летнего подростка Славу Хваталина, что мальчишка оказался в многомесячной коме.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Таких скотов нужно сажать на долго
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16 час.

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