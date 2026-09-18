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ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное

ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное

Запертые в котле на севере Харьковской области две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе села Чёрное но, понеся потери, отступили.

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