“Может поперекрывать кислород”, – что известно о будущем Алсу после развода с влиятельным мужем

Алсу и Ян Абрамов. Фото: persono.ruПевица Алсу разводится с мужем. Что может измениться в ее жизни после такого события? По словам продюсера Сергея Дворцова, муж певицы Алсу, вездесущий Ян Абрамов, действительно обладает значительным влиянием в светском обществе.