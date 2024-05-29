“Может поперекрывать кислород”, – что известно о будущем Алсу после развода с влиятельным мужем

Алсу и Ян Абрамов. Фото: persono.ruПевица Алсу разводится с мужем. Что может измениться в ее жизни после такого события? По словам продюсера Сергея Дворцова, муж певицы Алсу, вездесущий Ян Абрамов, действительно обладает значительным влиянием в светском обществе.
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