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Турсунов о спаде Медведева и Рублева: «Вполне возможно, что уже поздно что-то менять»

Дмитрий Турсунов высказался о конкуренции в топе WTA-тура. – Сейчас Арина Соболенко набрала очень хорошую стабильность.

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