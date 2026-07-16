Выручка московских анимационных компаний за пять лет выросла более чем вдвое

На столичные студии приходится 55% дохода анимационной отрасли России, подсчитали в Агентстве креативных индустрийВыручка московских анимационных компаний с 2019 по 2024 год увеличилась более чем в два раза — с 3,9 миллиарда до 8,3 миллиарда рублей.