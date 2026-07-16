Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

Выручка московских анимационных компаний за пять лет выросла более чем вдвое

Выручка московских анимационных компаний за пять лет выросла более чем вдвое

На столичные студии приходится 55% дохода анимационной отрасли России, подсчитали в Агентстве креативных индустрийВыручка московских анимационных компаний с 2019 по 2024 год увеличилась более чем в два раза — с 3,9 миллиарда до 8,3 миллиарда рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии