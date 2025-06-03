«Чтобы в США видели»: отсутствие ангаров для Ту-95, атакованных Украиной, объяснили необходимостью выставлять самолеты напоказ

Российские стратегические бомбардировщики нельзя прятать от дронов по приостановленному, но неотмененному договору СНВ-3 между Россией и США Провал обороны российских аэродромов, имевший место 1 июня (даже если потери не носят критического характера, факт налицо) вызвал бурю негодования у российских граждан.