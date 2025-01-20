Бессараб назвала личным мнением идею Тумина о внеочередном повышении пенсий

Внеплановое повышение пенсий на 2-3% член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала «личным мнением» члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина.
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