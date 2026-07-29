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«Это уже не СВО, а настоящая война – без всяких сомнений» – в Британии ожидают град баллистических ракет по Украине

«Это уже не СВО, а настоящая война – без всяких сомнений» – в Британии ожидают град баллистических ракет по Украине

Судя по риторике первых лиц, в Москве приняли решение ускорять проведение СВО. Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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