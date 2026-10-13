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«Боруссия» продлила контракт с главным тренером Нико Ковачем до 2029 года

«Боруссия» объявила о продлении контракта с главным тренером Нико Ковачем. 54-летний хорватский специалист подписал новый контракт с восьмикратными чемпионами Германии, который будет действовать до 30 июня 2029 года.

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