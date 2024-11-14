Российский разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку боролся с ВСУ

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев на Запорожском направлении в течение трех недель в одиночку отбивал атаки украинской армии на опорный пункт, ранее взятый российской штурмовой группой.
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