ЦИК зарегистрировал минимальное количество нарушений на выборах

Несмотря на то, что текущие выборы проходят в сложившейся экстраординарной ситуации в стране, жалоб на конкретные нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ поступило немного.
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