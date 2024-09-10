Вдохновлённый Hotline Miami и Katana Zero стильный экшен-платформер Haneda Girl отправит игр...

Вдохновлённый Hotline Miami и Katana Zero стильный экшен-платформер Haneda Girl отправит игроков «танцевать вальс разрушения»Барселонская Studio Koba, известная по ретрофутуристическому боевику Narita Boy, анонсировала следующий проект — стильный экшен-платформер Haneda Girl, вдохновлённый Hotline Miami, Katana Zero и Broforce.
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