Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Леонид Никитин

Мы простой народ до сих пор не поняли, что сейчас спортсмены, это совсем другое чем они были при СССР, тогда они точно защищали честь Родины, сейчас для них спорт это их работа и большие деньги, им наплевать кто им платит, лишь бы платили и Родины у них сейчас нет, есть те кто платит и говорить они будут, что им скажут, лишь бы платили, а то что они стали такими благодаря Родине, это уже проехали!