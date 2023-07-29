БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Владимир Скачко В России очередная чисто украинская «зрада» — предательство. От Родины фактически отказалась ещё совсем недавно всеобщая любимица, за которую переживали даже россияне, далёкие от спорта.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Мы простой народ до сих пор не поняли, что сейчас спортсмены, это совсем другое чем они были при СССР, тогда они точно защищали честь Родины, сейчас для них спорт это их работа и большие деньги, им наплевать кто им платит, лишь бы платили и Родины у них сейчас нет, есть те кто платит и говорить они будут, что им скажут, лишь бы платили, а то что они стали такими благодаря Родине, это уже проехали!
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2 час.
TN
Tatyana Nurieva
может хватит уже пиарить эту недостойную внимания особу. Все., забыли, для нас она умерла
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14 мин.

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