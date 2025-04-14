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Вечерний Новосибирск

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Умные камеры помогли задержать за неделю 74 человека в Новосибирске

Умные камеры помогли задержать за неделю 74 человека в Новосибирске

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального Управления МВД Андрей Кульков сообщил, что камеры с системой распознавания лиц FindFace помогли правоохранителям задержать 74 человека за минувшую неделю.

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