Умные камеры помогли задержать за неделю 74 человека в Новосибирске

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального Управления МВД Андрей Кульков сообщил, что камеры с системой распознавания лиц FindFace помогли правоохранителям задержать 74 человека за минувшую неделю.
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