Пятница, 13. Сегодня ночью «Искандеры» и «Герани» лютовали по всей Украине

Леопольд Счастливый беда в том, что вместе с явными подражателями бандеры уничтожают и тех, кого силком загнали в окопы. пусть в плен сдаются? так и сдаются! так ведь за ними фашисты следят! при малейшем подозрении к дезертирству- растреливают!

Galina Bobryasheva А вы что предлагаете? Они вообще наших мирных расстреливают. Не бойцов, а мирных жителей, детей, стариков! 8 лет мирных на Донбассе убивали! Сколько еще предлагаете подождать, чтобы они разобрались сами с собой и кто из них чего хочет?