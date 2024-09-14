Серия мощных ударов, нанесенных сегодня ночью ВС России по Украине, уничтожила военные объекты ВСУ в Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
Пятница, 13. Сегодня ночью «Искандеры» и «Герани» лютовали по всей Украине
Комментарии
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Леопольд Счастливый
беда в том, что вместе с явными подражателями бандеры уничтожают и тех, кого силком загнали в окопы. пусть в плен сдаются? так и сдаются! так ведь за ними фашисты следят! при малейшем подозрении к дезертирству- растреливают!
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10 час.
Galina Bobryasheva
А вы что предлагаете? Они вообще наших мирных расстреливают. Не бойцов, а мирных жителей, детей, стариков! 8 лет мирных на Донбассе убивали! Сколько еще предлагаете подождать, чтобы они разобрались сами с собой и кто из них чего хочет?
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8 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Автор выдает желаемое - за действительное. Хотелось бы, чтобы ТАК и было, но.... почему-то после всех этих суперударов по Одессе, через пару часов из её портов вышли три беспилотных катера и спокойно направились в сторону Крыма. Чем всё закончилось я точно не знаю, но есть сведения, что этих камикадзе утопили на подходе к Крыму. Хотелось бы верить...
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7 час.
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