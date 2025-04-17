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В СФ назвали циничным враньём слова Стубба о готовности Киева к прекращению огня

В СФ назвали циничным враньём слова Стубба о готовности Киева к прекращению огня

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал «циничным европейским враньём» заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности Украины к полному прекращению огня.

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