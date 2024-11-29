В Грузии прозападные активисты устроили беспорядки после решения правительства отложить переговоры о сближении с ЕС

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
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