В Грузии прозападные активисты устроили беспорядки после решения правительства отложить переговоры о сближении с ЕС

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.