Специалист Храпунова: мошенники стали использовать более длинные схемы обмана

Мошенники стали усыплять бдительность жертв при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах разговорами на отвлеченные темы, предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.
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