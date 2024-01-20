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Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ могут взять Авдеевку к 1 марта

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ могут взять Авдеевку к 1 марта

ВС РФ могут взять под контроль Авдеевку к 1 марта, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время», — приводит слова эксперта издание NEWS.

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