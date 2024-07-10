Гендиректор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта поделился своим видением будущего взаимодействия ИИ и промышленных дизайнеров

В рамках третьего дня форума ИННОПРОМ-2024, который проходит в Екатеринбурге, на мероприятии трека “Промышленные IT” под названием “Заменит ли ИИ промышленных дизайнеров?” генеральный директор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта Эдуард Шантаев поделился своим видением будущего взаимодействия ИИ и промышленных дизайнеров.
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