На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолёт

В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолёт, пилот не пострадал, сообщает МЧС России. «Вблизи населённого пункта Верхозерное крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередач», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии