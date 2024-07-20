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Сергачев об отсутствии Кучерова и Василевского на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Пытался уговорить, но у них другие планы. Предлагал Кучерову капитанство»

Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. – Пытался ли ты уговорить Никиту Кучерова и Андрея Василевского прилететь на матч звезд? – Да, пытался.

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