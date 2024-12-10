Во Франции профсоюзы обеспокоены тем, что шпили Нотр-Дама покрыли свинцом

Французские ассоциации выразили обеспокоенность по поводу решения отстроить Собор Парижской Богоматери, снова используя для покрытия шпиля и крыши более 400 т свинца - канцерогенного материала, который опасен для посетителей, сотрудников и местных жителей.
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