Муссолини был диктатором и в жизни, и в постели и постоянно требовал секса

28 апреля 1945 года итальянские партизаны расстреляли вождя итальянских фашистов Бенито Муссолини. Та же участь постигла его любовницу Клару Петаччи.
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