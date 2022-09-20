Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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