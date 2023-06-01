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Американское правительство может предъявить обвинения экс-президенту США Трампу за хранение засекреченного документа

Согласно сообщению телеканала CNN, правительство США рассматривает возможность предъявления обвинений бывшему президенту Дональду Трампу после обыска в его поместье во Флориде.

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