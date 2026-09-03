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Царьград

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Почему Церковь считает самоубийство самым страшным грехом: ответ священника

Почему Церковь считает самоубийство самым страшным грехом: ответ священника

Участь души самоубийцы: что говорят священники.В православной традиции отношение к самоубийству однозначно: добровольный уход из жизни рассматривается как отречение от дара, который человек получил от Творца.

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