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Глава МИД Китая настаивает: размещение ракет США на Филиппинах угроза гонке вооружений.

Глава МИД Китая настаивает: размещение ракет США на Филиппинах угроза гонке вооружений.

В ходе встречи между министром иностранных дел Китая Ван И и главой МИД Филиппин Энрике Манало было заявлено, что размещение американских ракет на территории Филиппин может привести к напряженности и гонке вооружений в регионе.

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