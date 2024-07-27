Глава МИД Китая настаивает: размещение ракет США на Филиппинах угроза гонке вооружений.

В ходе встречи между министром иностранных дел Китая Ван И и главой МИД Филиппин Энрике Манало было заявлено, что размещение американских ракет на территории Филиппин может привести к напряженности и гонке вооружений в регионе.
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