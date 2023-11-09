Не мученики, не герои – просто люди

На вопрос, зачем в нынешние тревожные времена посещать театр, каждый отвечает по-своему. Конечно, для кого-то такой поход — просто развлечение, но всегда есть и те, кто стремится узнать нечто новое, осмыслить происходящее кругом.
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