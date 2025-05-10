Возмутительная роскошь: этот Rolls-Royce подошел бы главе мафии

Компания Mansory вновь напомнила, что границы вкуса и стиля – вещь растяжимая. Последний проект тюнингового ателье на базе Rolls-Royce Wraith, получивший имя Linea d’Oro, словно вышел из голливудского фильма о мафии.
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