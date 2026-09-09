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Бизнес не успевает за запросами жителей: каких услуг и развлечений не хватает пермякам

Аналитики «Точка Банка» провели исследование и выявили сферы, в которых бизнес в Приволжском федеральном округе (ПФО), в том числе и Пермском крае, не успевает за запросами жителей.

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