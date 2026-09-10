Trump Broadens Interior's Role In National Energy Emergencies Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, President Donald Trump expanded the number of Cabinet officials who can independently exercise emergency powers involving the nation's energy supplies for the second time in six months.
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