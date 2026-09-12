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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марсьяля предложили ЦСКА. Экс-форвард «МЮ» хочет 3 млн в год чистыми – около 4,3 млн до налогов (Иван Карпов)

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль был предложен ЦСКА . Как сообщает Иван Карпов, профиль 30-летнего француза в последние дни прислали клубу зарубежные посредники.

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