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ФедералПресс

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США не пустили главу атомной организации Ирана на конференцию МАГАТЭ

США не пустили главу атомной организации Ирана на конференцию МАГАТЭ

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Власти Австрии по требованию США отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Эслами, из-за чего он не сможет выступить на генеральной конференции МАГАТЭ.

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