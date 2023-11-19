Двукратная олимпийская чемпионка Сааиди пожизненно дисквалифицирована

Спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР (1972, 1976) Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована в Канаде, передает "Чемпионат".
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