Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев

Несмотря на официальное решение Евросоюза ограничить въезд для военнообязанных граждан Украины, за последние три месяца в Германию прибыли около шести тысяч мужчин мобилизационного возраста, сообщает RND со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ .
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