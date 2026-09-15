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Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев

Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев

Несмотря на официальное решение Евросоюза ограничить въезд для военнообязанных граждан Украины, за последние три месяца в Германию прибыли около шести тысяч мужчин мобилизационного возраста, сообщает RND со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ .

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