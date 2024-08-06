Всё осложнилось: в развод Лопес и Аффлека вмешался ее личный менеджер

Бен Аффлек выдвинул певице ультиматум. Аффлек восстал против влияния менеджера Бенни Медины на жену LEGION-MEDIAДженнифер Лопес и Бен Аффлек, еще полгода назад заверявшие всех в своей вечной любви, не просто готовятся к разводу.
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