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Всё осложнилось: в развод Лопес и Аффлека вмешался ее личный менеджер

Всё осложнилось: в развод Лопес и Аффлека вмешался ее личный менеджер

Бен Аффлек выдвинул певице ультиматум. Аффлек восстал против влияния менеджера Бенни Медины на жену LEGION-MEDIAДженнифер Лопес и Бен Аффлек, еще полгода назад заверявшие всех в своей вечной любви, не просто готовятся к разводу.

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