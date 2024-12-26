5 причин посмотреть фильм «Финист. Первый богатырь» вместе с ребенком

Виктор Тимошевский

Во все детские сказки того времени ,когда я был ребенком вкладывался определенный смысл, они учили разделять добро и зло,воспитывали. А нынешние переделки насыщены зрительными эффектами и как то мало за этой мишурой заставляют задуматься ребенка. И в головах в основном откладывается широкая гамма сражений и видеоэффектов. "Круто"-главная оценка ребенка. А родитель доволен,что приобщил дитя к искусству.