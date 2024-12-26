5 причин посмотреть фильм «Финист. Первый богатырь» вместе с ребенком

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Комментарии
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Иван Ураганов
Достойные современные сказки,с нынешним юмором и сленгом.Они больше подходят взрослым,чем детям.Чисто детские сказки,были сказки Роу.Это действительно сказочные фильмы для детей.
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19 час.
Виктор Тимошевский
Во все детские сказки того времени ,когда я был ребенком вкладывался определенный смысл, они учили разделять добро и зло,воспитывали. А нынешние переделки насыщены зрительными эффектами и как то мало  за этой мишурой заставляют задуматься ребенка. И в головах в основном откладывается широкая гамма сражений и видеоэффектов. &quot;Круто&quot;-главная оценка ребенка. А родитель доволен,что приобщил дитя к искусству.
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18 час.

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