Скандалист Садальский грязно обругал красавицу Рудковскую

685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35Скандалист Садальский грязно обругал красавицу Рудковскую Блогер и журналист Стас Садальский выложил фото Яны Рудковской без фотошопа, которое привело людей в ужас.
685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35Скандалист Садальский грязно обругал красавицу Рудковскую Блогер и журналист Стас Садальский выложил фото Яны Рудковской без фотошопа, которое привело людей в ужас.
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