Собянин сообщил о рекордной явке в Москве на выборах в Госдуму

В Москве зафиксирована рекордная явка на выборах в Госдуму, заявил мэр города, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ ЛДПР выступает пр...
- В Красноярском кр...
- Песков: атака на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым