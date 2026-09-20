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Газета.ру

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Собянин сообщил о рекордной явке в Москве на выборах в Госдуму

Собянин сообщил о рекордной явке в Москве на выборах в Госдуму

В Москве зафиксирована рекордная явка на выборах в Госдуму, заявил мэр города, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии.

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