Ищите женщину — обнаженные модели сливаются с пейзажем

Работы сицилийского художника Филиппо Йоко (Filippo Ioco) с двойным дном. На первый взгляд кажется, что это обычный пейзаж, но, если очень хорошо приглядеться, можно найти модель, при этом совершенно голую… Для работы над своим масштабным проектом «Пейзажи» фотограф и мастер боди-арта Филиппо Йоко сначала несколько часов гримирует моделей, а потом заботливо «внедряет» их в ландшафт и фотографирует.