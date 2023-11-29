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62ИНФО | Новости Рязани

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Два человека пострадали в ДТП на трассе в Клепиковском районе

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Клепиковском районе

Авария произошла 28 ноября в 13:20 на 433 километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо». По предварительным данным, 49-летний житель Касимова за рулём «двенадцатой» врезался в ВАЗ-212140 под управлением 53-летний мужчина.

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