Два человека пострадали в ДТП на трассе в Клепиковском районе

Авария произошла 28 ноября в 13:20 на 433 километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо». По предварительным данным, 49-летний житель Касимова за рулём «двенадцатой» врезался в ВАЗ-212140 под управлением 53-летний мужчина.