Врач Дуйкин: поздний ужин может быть причиной плохого сна

Поздний ужин может выступать причиной, которая мешает нормально высыпаться. Об этом "Москве 24" рассказал заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.
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