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Россиянам сообщили о банковских вкладах, которые не облагаются налогами

Россиянам сообщили о банковских вкладах, которые не облагаются налогами

Налога по вкладам в этом году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, а в следующем году этот лимит вырастет до 210 тысяч рублей.

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