Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Даррен Битти, который в апреле 2025 года добился закрытия отдела по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), симпатизирует с России и президенту Владимиру Путину.
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