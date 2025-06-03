Политика как она есть

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Даррен Битти, который в апреле 2025 года добился закрытия отдела по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), симпатизирует с России и президенту Владимиру Путину.