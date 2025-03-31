Секс — это целая наука. 10 безумных фактов, которые вас удивят

Научные исследования в области секса и отношений часто оказываются не слишком полезными. Миллионы долларов тратятся на то, чтобы узнать, что различия в характерах являются причиной частых разводов, что прелюдия необходима или что семья со свекровью не подходит для всех.
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