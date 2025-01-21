Хайнань стремится стать международным центром туризма и потребления

Хайнань (Hainan), китайская островная провинция, известная своим круглогодичным солнцем и чистейшими пляжами, теперь вливает свежие силы в свою туристическую сцену благодаря высококачественным представлениям.
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