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«Он очень помог нам…» В Mercedes поблагодарили Рассела

«Он очень помог нам…» В Mercedes поблагодарили Рассела

«Он очень помог нам…» В Mercedes поблагодарили РасселаAston MartinВ Mercedes отметили вклад Джорджа Рассела в обнаружение программной ошибки силовой установки, из-за которой британец терял скорость на прямых.

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