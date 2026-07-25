«Он очень помог нам…» В Mercedes поблагодарили Рассела

«Он очень помог нам…» В Mercedes поблагодарили РасселаAston MartinВ Mercedes отметили вклад Джорджа Рассела в обнаружение программной ошибки силовой установки, из-за которой британец терял скорость на прямых.
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