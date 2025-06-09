Госдума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД

Госдума 10 июня рассмотрит законопроект о передаче данных детей мигрантов в МВД Законопроект, который обяжет органы власти в сфере образования передавать МВД данные о детях мигрантов, Госдума рассмотрит 10 июня.
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