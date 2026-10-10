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Царьград

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Украина погасит международные долги до 2061 года, утверждает ТАСС

Украина погасит международные долги до 2061 года, утверждает ТАСС

Украина будет выплачивать долги международным организациям долларами до 2057 года и евро до 2061 года, сообщает ТАСС.

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